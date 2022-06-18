Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım'' dedi.
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Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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