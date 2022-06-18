Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınavla ilgili açıklama yaptı.

Aygün paylaşımında şu ifadelere yer vedi:

"2022-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim."