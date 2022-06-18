Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÖSYM Başkanı Aygün: TYT oturumu başarıyla tamamlanmıştır
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ÖSYM Başkanı Aygün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınavla ilgili açıklama yaptı.
Aygün paylaşımında şu ifadelere yer vedi:
"2022-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim."
2022-YKS’nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 18, 2022
Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. #2022YKS
Etiketler: Halis Aygün ÖSYM YKS Yükseköğretime Geçiş Sınavı
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