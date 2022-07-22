Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile İstanbul’da görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle, tahıl krizi çözülüyor. Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, bugün İstanbul'da Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imzalanacak.
İmza töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hazır bulunacak.
Anlaşma öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dolmabahçe Çalışma Ofisinde görüştü.
Son Haberler
- 15:43
- 15:37
- 15:42
- 15:31
- 15:11
Sıradaki Haber
Bakan Varank: Muhalefet bizim projelerimizi de sahiplenmeye başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz