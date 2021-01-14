Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 00:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la görüştü
[Fotoğraf: Sosyal Medya]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme yaptı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyi sosyal medya hesabından "TekMilletİkiDevlet" etiketiyle paylaştı.
Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin bakanlar onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından mevkidaşı Bayramov'la ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bayramov ile görüşmesini "TekMilletİkiDevlet" etiketiyle Twitter hesabından duyuran Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Yukarı Karabağ'a ilişkin son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Barışın inşasında Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz sürecek." dedi.
#Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim @bayramov_jeyhun’la İslamabad’da görüştük.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 13, 2021
Yukarı Karabağ’a ilişkin son gelişmeleri ele aldık.
Barışın inşasında Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimiz sürecek. #TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/p4Agsn9QMz
Etiketler: Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu
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