Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Bayramov'un görüşmede, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü zirvesinin hazırlıklarını ele aldığı belirtildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan
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