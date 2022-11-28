Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 27 Kasım'da, terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."