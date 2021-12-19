Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldiklerini paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğum İslamabad'da can Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov ile Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık. Bölgemizdeki normalleşmenin her aşamasında birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.