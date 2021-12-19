Haber Giriş: 19 Aralık 2021 Pazar 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Pakistan'da, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından, Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldiklerini paylaştı.
Bakan Çavuşoğlu paylaşımında, "İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğum İslamabad'da can Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı kardeşim Ceyhun Bayramov ile Kafkasya'daki gelişmeleri ele aldık. Bölgemizdeki normalleşmenin her aşamasında birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı için bulunduğum İslamabad’da Can #Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanı kardeşim @bayramov_jeyhun’la Kafkasya’daki gelişmeleri ele aldık. Bölgemizdeki normalleşmenin her aşamasında birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz.
#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/OF3CYTLIJG— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 19, 2021
Etiketler: Azerbaycan İslam İşbirliği Teşkilatı Mevlüt Çavuşoğlu
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