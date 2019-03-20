Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avustralyalı mevkidaşı Marise Payne telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avustralyalı mevkidaşı Marise Payne telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA