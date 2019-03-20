Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinehava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Operasyon neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/N74hZW347X — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber