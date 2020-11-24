Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: AB'nin yaptığı hataları anlamasını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, ABD ile yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: AB Mevlüt Çavuşoğlu
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