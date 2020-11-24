Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırmızı bültenle aranan FETÖ’cü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Gaziantep’te FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., İslahiye’de yakalandı.
Operasyonu Gaziantep İl Jandarma ve İslahiye İlçe Jandarma kotumanlığı ekipleri düzenledi. İstihbari çalışmalar sonucu hakkında FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydı olan M.F.C. 22 Kasım'da İslahiye İlçesi Serin Evler Mahallesi'nde yakalandı.
İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PYD)” suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli ilk ifadesinde 2011-2016 yılları arasında Amerika’da doktora eğitimi aldığını, Yardımcı Doçent Doktor unvanıyla finans uzmanı olduğunu bildirdi.
Etiketler: FETÖ Kırmızı Bülten Son Dakika
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