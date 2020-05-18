Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar 115 ülkeden 70 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Biraz önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonla konuştuk. Onlar bizden 4 bin civarında vatandaşını götürdü. Aynı şekilde o rakama yakın vatandaşımızı da değişik eyaletlerden ülkemize getirdik. Bu konuda da birbirimize destek oluyoruz." dedi.

135 ülkenin Türkiye'den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bazısı hibe bazısı da satın alma talebi. 81 ülkenin ihtiyaçlarını kısmen de olsa karşıladık şimdi ise 'diğerlerine de nasıl yardımcı olabiliriz' diye bunun üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.