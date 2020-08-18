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Bakan Çavuşoğlu AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Borrell'ın görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:30
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