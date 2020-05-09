Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: AB ciddi reforma tabi tutulmalı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. "Bu zor günlerde Türkiye, AB üyesi olsaydı Birlik daha güçlü olur, sadece koronavirüs ile değil her türlü zorlukla daha iyi mücadele ederdi." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, Türkiye'nin, mevcut sınamaların aşılmasında Avrupa Birliği'ne en fazla katkı yapabilecek ülkelerin başında geldiğini vurguladı.
Bu süreçte AB'nin ciddi bir reforma tabi tutulması gereğinin görüldüğüne dikkat çekti.
"AB'den beklentimiz, dar görüşlü ulusal yaklaşımların ötesine geçen, Birliğin küresel sorumluluklarını yansıtan ve AB’nin sloganı 'Çeşitlilikte Birlik' yaklaşımını yansıtan akılcı bir politika benimsemesidir." dedi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği Avrupa GünüSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 11:44
Sıradaki Haber
AVM'ler açılışa hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz