Puslu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.12.2023 22:42

Bakan Bolat: Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor

Bakan Bolat, Türkiye ve Azerbaycan arasında ticaret hacmi ve yatırımların arttığını belirterek, "Birlikte başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. El ele vererek, ortak çalışmalar yaparak Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Bolat: Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor
[Fotograf: AA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de, iş insanları ile bir araya geldi.

Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile sıkı temas halinde olduğunu belirtti.

Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda ileri seviyede olduğunu belirterek bunda Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk ve kardeşliğin büyük katkısının olduğunu söyledi.

İki ülke arasında oluşturulan bağların, geleceğe ümitle bakmalarını sağladığını belirten Bolat, "Karşılıklı ticaretimiz sürekli ve istikrarlı artış seyrinde. Karşılıklı yatırımlar olağanüstü artıyor. Turizm ilişkileri artıyor." dedi.

Bakan Bolat: Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor

Yarın düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na her iki ülkeden çok sayıda devlet yetkilisi ve büyük ve orta ölçekli şirketlerin yöneticilerinin katılacağını kaydeden Bolat, "Birlikte başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. El ele vererek, ortak çalışmalar yaparak Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Finans Ofis Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Cumhurbaşkanı Müşaviri Şahmar Mövsümov, Gümrük Komitesi Başkanı Şahin Bağırov da katıldı.

ETİKETLER
Azerbaycan Ömer Bolat
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:44
Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Cibaliya'daki ambulans merkezini kuşatma altında tutuyor
23:32
Bakan Şimşek: İnanıyoruz ki önümüzdeki sene KKM'den çıkış tamamlanacak
23:10
Blinken: Gazze'deki çatışma daha düşük yoğunluklu bir seviyeye evrilecek ve evrilmesi gerekiyor
23:02
Rusya: ABD'nin yaklaşımı, Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine yol açtı
22:56
UNICEF: Gazze'deki çocuklar temiz suyun yüzde 90'ına erişemiyor
22:53
Almanya'da Federal Polisin yetkilerini genişletecek yasa tasarısı kabul edildi
Gümüşhane-Bayburt sınırındaki yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Gümüşhane-Bayburt sınırındaki yüksek kesimlerde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA havada rekor kırdı
Bayraktar TB3 SİHA havada rekor kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ