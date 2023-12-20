Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerine tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini tebrik etti.
Erdoğan sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin kültür ve sanat birikimini eserleriyle geleceğe nakşeden sanatçılarımız, Türkiye Yüzyılı vizyonuna da ilham olmayı sürdürüyor" mesajını paylaştı.
Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhuriyetimizin 100. yılında başarılarıyla ülkemizin temsiline önemli katkılarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahibi değerli sanatçılarımızı yürekten kutluyor, Vefa Ödülü sahibi usta sanatçılarımızı rahmetle anıyorum"