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TRT Haber 02.11.2023 09:01

Bakan Bolat: 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrük muhafaza ekiplerince Yalova'daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.

Bakan Bolat: 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi verdi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen operasyonda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.

 

 

Bakan Bolat, paylaşımında, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir. Ekiplerimizi başarıları için tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık diliyorum. Uyuşturucu tacirlerine geçit yok" sözlerine yer verdi.

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Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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