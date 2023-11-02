Bakan Bolat: 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi verdi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen operasyonda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK! ❌



Bakanlığımızın Gümrük Muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.



Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü… pic.twitter.com/wshoucO7gc — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) November 2, 2023

Bakan Bolat, paylaşımında, "Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir. Ekiplerimizi başarıları için tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık diliyorum. Uyuşturucu tacirlerine geçit yok" sözlerine yer verdi.