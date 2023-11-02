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Gündem
TRT Haber 02.11.2023 08:36

CHP kurultaya gidiyor

CHP'de gözler 4-5 Kasım'da yapılacak 38'inci Olağan Büyük Kurultay'a çevrildi. Parti içi muhalefetin "yenilik" çağrılarının her dönem etkili olduğu CHP, kuruluşundan bugüne tansiyonun hiç düşmediği 56 kurultayı geride bıraktı.

CHP kurultaya gidiyor

Değişim tartışmalarının odağındaki CHP, 38'inci Olağan kurultayında yeni genel başkanını ve parti yönetimini seçmeye hazırlanıyor.

Kuruluşunu 9 Eylül 1923 ve ilk kurultayını Sivas Kongresi olarak kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık siyasi hayatında 19'u olağanüstü, 56 kurultay gerçekleştirdi.

Hemen hemen her kurultayına "yenilenme" tartışmalarının gölgesinde giden parti, zaman zaman fiziki şiddete varan kurultay kavgalarıyla kamuoyunda geniş yankı buldu.

Seçim yenilgileri, tüzük değişiklikleri ve parti içi muhalefetin yenilik talebi. Kurultaylar partisi olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nde tansiyon her dönemde yüksekti.

2005 yılında Deniz Baykal ve Mustafa Sarıgül'ün yarışına sahne olan kurultay, parti tarihinin en gergin anlarından birine şahitlik etti. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumruklaşmaların yaşandığı görüntüler parti seçmeninin büyük tepkisini çekti.

7 kez genel başkan değişti

CHP’de bugüne kadar 7 kez genel başkan değişti. İlk genel başkan Mustafa Kemal Atatürk oldu ve 15 yıl görevde kaldı. Ardından İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen, Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan seçildi.

CHP'nin 2022 yılında yapılması gereken 38'inci olağan kurultayı "Olası erken seçim ve salgın şartları" gerekçe gösterilerek 2023 seçimlerinin sonrasına ertelenmişti.

Kurultay haftasonu yapılacak

Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti, parlamentoda başarı yakalayamayan ittifak da dağıldı.

Parti içi muhalefetin artan değişim talebi sonrası parti meclisinden 4-5 Kasım tarihlerinde kurultay yapılması kararı çıktı.

Çok adaylı bir yarışla kurultaya gidecek olan partide çekişmenin Kılıçdaroğlu ile parti içi muhalefetin adayı Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor.  

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