Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kanal 7 Televizyonunda katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Memur zammına ilişkin konuşan Bakan Bilgin, "Çalışan memurlarımızı aynı şekilde enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz" dedi.

"En alt düzeydeki emekli maaşları daha fazla artacak"

Düşük emekli maaşlarına daha yüksek bir artışın olacağını da vurgulayan Bakan Bilgin, "En alt düzeydeki emekli maaşından daha yukarılara doğru giderek, kademeli bir şekilde onları ele alcağız" dedi.

'3600 ek gösterge' konusu da Bakan Bilgin'in gündemindeydi.

Bilgin, takvim için gelecek yılın ilk aylarını işaret ederek, "2022 yılında çözüleceğini söyledik. Yılın ilk aylarının başında bu mesele bizim tarafından çalışılıp bitirilmiş Meclis'e intikal ettirilmiş olur diye düşünüyorum" dedi.