Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kınık'taki maden kazasında yaralanan işçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Bilgin, paylaşımında, maden kazasında ihmali görülenlerle ilgili, "Emekçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği kırmızı çizgimizdir. Teftiş Kurulumuzun başlattığı soruşturma neticesinde ihmali görülenler hesap vermekten kaçamayacaklardır" dedi.

Kınık’ta meydana gelen maden kazasında yaralanan işçi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Emekçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği kırmızı çizgimizdir. Teftiş Kurulumuzun başlattığı soruşturma neticesinde ihmali görülenler hesap vermekten kaçamayacaklardır. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) December 19, 2021

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 45 işçi yaralanmıştı.

Göçükle ilgili Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.