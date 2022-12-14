Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin SGK tarafından düzenlenen programda konuştu.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim her yıl en az 1 milyonun üstünde istihdam yaratan büyüme oranlarını gerçekleştirmemiz lazım.

En zorlu şartlarda bile enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ortamda bile büyümeyi sürdürmesi Türkiye'nin sağlam bir zemine üretim yapsıına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Asgari ücret diğer çalışanların da ücretlernin yukarı tırmandırmasını sağlar.

İnanıyorumki bugünkü toplantıdan bu ayki toplantılardan belli uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretler rahatlatacak şekilde bir noktaya getireceğiz. Geniş bir uzlaşmayla bunu gerçekleştirirz diye ümit ediyorum.

Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli toplantı yapıyoruz bitince değerlendirme yapacağız.

[Asgari ücret ne kadar olacak?]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: İnanıyorum ki işçi ve işveren taraflarıyla birlikte diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz. pic.twitter.com/GMmHqMmHUo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 14, 2022

EYT'de son durum ne?

EYT teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar, bir sorun var değil çözüldüğünü söylüyorum.

