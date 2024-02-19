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TRT Haber 19.02.2024 20:39

Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan İliç'te maden ocağı sahasında açıklama yaptı. Bakan Alparslan heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduklarını söyledi.

Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk
[Fotograf: TRT Haber]

Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sahada çalışma şartları hakikaten çok zorlu. Çok ciddi heyelan riski ile karşı karşıyayız. Özellikle orada çalışan AFAD'daki kardeşlerimizi risk altına almadan ve emniyet koşullarından taviz vermeden çalışma imkanını sürdürmeye gayret ettik. Fakat özellikle dün geceden itibaren heyelan riski yoğunlaştı. Bu risklerden dolayı şu an sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Bu ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi. Bununla birlikte özellikle hızlı bir şekilde gerek temiz suyun kontrol altına alınması gerek toprakla buluşmuş suyun  kontrol altına alınmasıyla alakalı alakalı DSİ'nin koordinasyonunda önemli bir faaliyet devam ediyor.

 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Arama kurtarma faaliyetlerinde olmazsa olmaz önceliğimiz AFAD ve koordinasyonundakilerinin güvenliği yani "öncelik güvenlik".

 

 

Ayrıntılar geliyor...

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Ali Yerlikaya Alparslan Bayraktar Altın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Erzincan Heyelan İçişleri Bakanlığı Maden
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