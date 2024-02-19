Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk

Enerji ve Tabii Kaynakalar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sahada çalışma şartları hakikaten çok zorlu. Çok ciddi heyelan riski ile karşı karşıyayız. Özellikle orada çalışan AFAD'daki kardeşlerimizi risk altına almadan ve emniyet koşullarından taviz vermeden çalışma imkanını sürdürmeye gayret ettik. Fakat özellikle dün geceden itibaren heyelan riski yoğunlaştı. Bu risklerden dolayı şu an sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Bu ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi. Bununla birlikte özellikle hızlı bir şekilde gerek temiz suyun kontrol altına alınması gerek toprakla buluşmuş suyun kontrol altına alınmasıyla alakalı alakalı DSİ'nin koordinasyonunda önemli bir faaliyet devam ediyor.

[Maden sahasında heyelan]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. pic.twitter.com/xy4MHrA9zN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2024

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Arama kurtarma faaliyetlerinde olmazsa olmaz önceliğimiz AFAD ve koordinasyonundakilerinin güvenliği yani "öncelik güvenlik".

[Erzincan'da maden sahasında heyelan]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Arama kurtarma faaliyetlerinde olmazsa olmaz önceliğimiz tüm insan gücünün güvenliği. pic.twitter.com/6UWc1vQtCC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 19, 2024

Ayrıntılar geliyor...