Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.02.2024 20:26

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, çeşitli resmi temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, resmi temaslarda bulundu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yıldız, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Arap Devletleri Bölgesel Bürosu Direktörü Abdallah Al Dardari ile çalışma yemeğinde bir araya geldik. UNDP ve Türkiye'nin gündeminde yer alan bölgesel konuları ele aldık" ifadesine yer verdi.

Bakan Yardımcısı Yıldız, X'ten yaptığı bir diğer paylaşımda, Türkiye'nin 2023'te yeniden UNESCO Dünya Miras Komitesi (DMK) üyeliğine seçilmesi çerçevesinde, DMK 46. Oturumu öncesinde ilgili bakanlıklardan ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımlarıyla eşgüdüm toplantısı düzenlendiğini ve Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasına ve uluslararası tanıtımına yönelik projelerin görüşüldüğünü belirtti.

Yıldız, yaptığı başka bir paylaşımda da şunları kaydetti:

"Libya Yüksek Devlet Konseyi uhdesinde ihdas edilen Türkiye Dostluk Komitesi heyetini, ülkemize gerçekleştirdikleri ilk ziyaret vesilesiyle ağırladık. Komite'nin değerli üyeleriyle ikili ilişkilerimizi ele aldık. TBMM Türkiye-Libya Dostluk Grubu ile söz konusu Libya Komitesi arasında gerçekleştirilecek temasların, Libya ile kardeşlik ilişkilerimizin parlamenter diplomasi alanında da güçlenerek gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Özhaseki, Osmaniye'de depremzedelerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:05
Filistin: İsrail, dünyanın gözü önünde hastaneleri imha eden bir savaş yürütüyor
21:01
CHP, Güngören ve Esenyurt belediye başkan adaylarını değiştirdi
20:59
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki hava saldırılarını üstlendi
20:56
BM Genel Sekreteri, Afganistan'a özel temsilci atamak için çalışmalara başlayacak
20:51
Peru'da 5,1 büyüklüğünde deprem
21:05
Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
Gazze'ye gıda yardımının ulaştırılamaması 'şiddetli açlık' yaşayan halkı çaresiz bıraktı
FOTO FOKUS
Yaptırdığı botoks çenesini kilitledi
Yaptırdığı botoks çenesini kilitledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ