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Gündem
AA 06.08.2024 19:29

Bakan Bayraktar Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov ile iki ülke arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesini değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Bayraktar Bulgar mevkidaşı Malinov ile görüştü

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Malinov ile bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmede ülkelerimiz arasındaki doğal gaz ve elektrik ticareti ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğini destekleyen enterkonneksiyon hatlarının geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunduk."

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar Bulgaristan
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