Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek için hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nı hatırlattı. Olumlu sonuçlarının salgın sonrasında da görüleceğini söyleyen Albayrak, "Güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/WQm8KRwMbb — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 16, 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından ise, "Üreten Türkiye’nin ekonomisine değer katan tüm paydaşları korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu kapsamda uygulamaya aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı ile salgın döneminde tüm vatandaşlarımıza kalkan olmaya devam edecek, güzel günlere birlikte ulaşacağız" notu düşülen bir video paylaşıldı.