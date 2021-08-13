Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım, Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Etiketler: Hulusi Akar PKK/YPG Şehit
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