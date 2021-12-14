Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar'dan Batman Valiliğine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesiyle Batman Valiliğini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'ndaki sancak tevdi töreninin ardından Batman Valiliğine geçti.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Akar, Vali Hulusi Şahin'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Etiketler: Batman Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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