Hedef, 3 ülkenin ticaretinin önündeki engelleri kaldırmak, gümrük işlemlerini basitleştirmek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan İş Forumu'nda konuştu, beklentileri dile getirdi.

"Nihai amacımız nakliyecinin kotalarla sınırlandırılmadığı, malların serbest taşındığı, maliyetlerin makul seviyelere indirildiği, gümrük işlemlerinin basitleştirildiği ve hızlandırıldığı, malların dolaşımının önündeki engellerin kaldırıldığı ortak bir lojistik altyapı tesis etmektir.”

[Fotoğraf: AA]

Ticaret ve ekonomi dünyasının önde gelen isimleri katıldı

Kafkasya’da örnek bir iş birliği platformu oluşturan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasında iş forumlarının 6’ncısı düzenlendi.

Bakü’de düzenlenen foruma üç ülkenin ticaret ve ekonomi dünyasından önde gelen isimleri katıldı.

Bakan muş, 3 ülke arasında oluşturulan mekanizmaların, ekonomiden güvenliğe çeşitli alanlarda ülkelerin ortak çıkar ve beklentilerine hizmet ettiğini söyledi.

Üç ülke arasında yeni anlaşmalar imzalandı

Üç ülke ihracat ve yatırım fonu başkanları da forumda söz aldı.

Program kapsamında bakanlar arasında ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirildi.

Üç ülkeden ilgili kurumlar arasında yeni anlaşmalara imza atıldı.

