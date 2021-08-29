Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zaferi’nin 99’uncu yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için mesaj yayımlandı.

Bakan Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ve asil milletin inanç, irade ve kararlılığıyla 19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadele'nin 30 Ağustos 1922'de zafere ulaştığını anımsattı.

"TSK, dost ve kardeş ülkelerin haklı davasını desteklemektedir"

Kazanılan bu büyük zaferin, asil milletin canından aziz bildiği kutsal vatanını her ne pahasına olursa olsun koruyacağının ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağının tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Eşsiz bir mücadele vererek bağımsız yaşama azmini tüm dünyaya gösteren kahraman milletimizin bağrından çıkan şanlı ordumuz dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi korumak için karada, denizde ve havada faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

Küresel ve bölgesel düzeyde hassas bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, Türk Silahlı Kuvvetleri; bir taraftan yurt içi ve sınır ötesinde FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile mücadele ederken diğer taraftan da Kıbrıs dahil, mavi vatanımızda ve semalarımızda asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra eş zamanlı olarak NATO, BM, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan'da, Libya'da, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da, Somali'de ve daha birçok coğrafyada tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraşır şekilde bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta; dost ve kardeş ülkelerin haklı davasını desteklemektedir."

"Milletimiz, afetlerden kaynaklı sıkıntıları birlik ruhuyla aşacak"

Bakan Akar, "binlerce yıllık şanlı tarihi boyunca her türlü zorluğu ve engeli, birlik, beraberlik içerisinde aşan, her türlü musibetten alnının akıyla çıkmayı başaran asil milletin, doğal afetlerden kaynaklı sıkıntıları da yine bu birlik ve beraberlik ruhuyla aşacağını" belirterek, şunları söyledi:

"Devletimiz, tüm imkanlarıyla bu sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi için ilk andan itibaren milletimizin yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları da bu süreçte kendisine verilen her türlü görevi yerine getirme gayretindedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle, doğal afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

"Terfi eden tüm personelimizi üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum"

30 Ağustos ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü vesilesiyle terfi eden tüm personeli üstün gayretleri dolayısıyla kutlayan Akar, bu personellere yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diledi.

Emekliye ayrılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da hizmetleri nedeniyle teşekkür ederek, aileleri ile sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat temenni eden Akar, şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, Sultan Alparslan'dan 30 Ağustos zaferinin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Şu anda; karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah ve mesai arkadaşlarımın her birinin alınlarından öpüyor, kendilerine kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten duygularla bir kez daha kutluyorum."