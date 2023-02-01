Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar: Zaman zaman tacizler oluyor, Mehmetçik misliyle karşılık veriyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı iddiasıyla ilgili "Mehmetçik orada artan bir azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Zaman zaman tacizler oluyor. Mehmetçik misliyle karşılık veriyor." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti grup toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı iddiasıyla ilgili olarak "Gerekli karşılığı misliyle veriyoruz." ifadelerini kullanan Akar, tedbirlerin alındığının altını çizdi.
Öte yandan Akar, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde teröristi yok etmek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.
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