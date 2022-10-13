Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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