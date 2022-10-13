Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.



Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.