Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'mızın başkent oluşunun 99. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" sözlerini kullandı.

Milli mücadelemizin karargâhı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara’mızın başkent oluşunun 99. yılı kutlu olsun.



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.#AnkaranınBaşkentOluşu pic.twitter.com/jdHMVdN4Fe — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 13, 2022