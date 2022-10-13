Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın başkent oluşunu kutladı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'mızın başkent oluşunun 99. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" sözlerini kullandı.
Milli mücadelemizin karargâhı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara’mızın başkent oluşunun 99. yılı kutlu olsun.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 13, 2022
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.#AnkaranınBaşkentOluşu pic.twitter.com/jdHMVdN4Fe
Etiketler: Fuat Oktay
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