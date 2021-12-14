Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 15:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar ve kuvvet komutanları Batman'da
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak üzere Batman'a gitti.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Bakan Hulusi Akar, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı
Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere Batman'a gitti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere Batman'a gitti. pic.twitter.com/oYVkEsGx1c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2021
Akar'a Batman ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da eşlik ediyor.
Etiketler: Batman Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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