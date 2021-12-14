Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakan Hulusi Akar, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı

Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere Batman'a gitti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'ne katılmak ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak üzere Batman'a gitti. pic.twitter.com/oYVkEsGx1c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2021

Akar'a Batman ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları da eşlik ediyor.