AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da partisinin 'Kadınlar Soruyor Programı'na katıldı.

Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişimine karşı en önde yer alanların başında kadınların geldiğini hatırlattı.

"Pek çok yerde gördük ki en önde demokrasiyi savunmak için Türkiye'yi bu terör belasından kurtarmak, bu işgal girişiminden kurtarmak için en önde gidenlerin başında kadınlarımız geliyor. Cumhuriyet ve cumhuriyet değerleri herhangi bir şekilde tehdit altında bırakılırsa buna en büyük direniş Türkiye'nin her tarafında kadınlarımızdan gelecektir."

"Tarihin en büyük vicdan nöbeti"

AK Parti Sözcüsü Çelik, konuşmasında teröre karşı tek yürek olan Diyarbakır annelerini de değindi:

"Terör, annelerin ellerinden evlatlarını almaya kalktığı zaman evlatlarını aldığı zaman yine teröre karşı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük vicdan nöbeti, en büyük vicdan çağrısı yine kadınlardan, annelerden geldi, Diyarbakır Anneleri'nden geldi. Evlatlarını terörün baskısından, vesayetinden kurtarmak isteyen annelere en büyük destek kadın arkadaşlarımızdan geldi. "