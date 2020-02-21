Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Bakan Akar, Orgeneral Güler ve Orgeneral Dündar, Hatay'a gitti.
Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:03
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