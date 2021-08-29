Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar ve Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşlarıyla görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.
Ankara'nın Afganistan diplomasisi devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye video telekonferans yöntemiyle görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Afganistan Hulusi Akar Katar Mevlüt Çavuşoğlu
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