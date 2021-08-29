Ankara'nın Afganistan diplomasisi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye video telekonferans yöntemiyle görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı.