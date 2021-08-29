Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, uzun zamandır tartışılan isimler için harekete geçti. Parti yönetimini ve politikalarını eleştiren isimlerden Mehmet Sevigen için disiplin süreci başlatıldı.

Eski milletvekili, halen parti üyesi olan Mehmet Sevigen kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Parti yönetimini sert dille eleştiren diğer isimler için de harekete geçilmesi bekleniyor. O isimler içinde Yılmaz Ateş, Şahin Mengü de bulunuyor.

Eski genel başkan Deniz Baykal'ın ekibi olarak bilinen isimler için kısa sürede karar alınacağı kaydediliyor.

Muhaliflerin bu yönde yaptığı açıklamalar CHP MYK toplantısında da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'nun A takımı bu konuda adım atılması gerektiğini genel başkana iletti.

CHP'de disiplin sürecini Yüksek Disiplin Kurulu yönetiyor.