Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı yeni yıl mesajında, Milli Savunma Bakanlığı ailesi olarak görevlerini ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde başarıyla yerine getirmeye çalıştıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2019 yılına yeni umut ve heyecanlarla hazırlandıklarını vurguladı.

Küresel ve bölgesel düzeyde risk ve tehditlerin arttığı bir dönemde, ülkenin ve bölgenin güvenliği ile dünya barışına katkı sağlamak için başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Bakanlıklarının tüm birlik ve kurumlarınca 2018'de da önemli faaliyetler icra edildiğini bildiren Akar, mesajını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, 780 bin kilometrekare olan kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, 81 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin yanı sıra her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışı içerisinde göğüs göğüse mücadele edilmiştir. Terör örgütlerini tamamen bitirme kararlılığı ile yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen bu mücadele; jandarma, emniyet güçleri ve güvenlik korucularımızla sivil-asker büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde omuz omuza, en önemlisi de asil milletimizin destek ve dualarıyla başarıyla devam etmektedir."

"Aklın ve bilimin rehberliğinde başarıya ulaşacağımıza inanıyorum"

"Bu coğrafyada var olabilmek için güçlü ve başarılı olmak zorundayız." tespitinde bulunan Akar, bunun yolunun da kendini sürekli geliştirmek, değişen ve dijitalleşen dünyayı yakından takip etmek, mutlak itaat anlayışına sahip disiplinli, istekli ve yetenekli personeli teknoloji ile buluşturmaktan geçtiğini vurguladı.

Bilimsel gelişmeleri yakalayabilmek ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde yılmadan, yorulmadan çalışarak aklın ve bilimin rehberliğinde başarıya ulaşılacağına inandığını belirten Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Unutmayınız ki 'En büyük takdir, güvenilmek; en büyük başarı bu güvene layık olmaktır.' Bu anlayışla Milli Savunma Bakanlığı olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimize canla başla hizmet etmeye, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya; Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını; elde ettiğimiz başarılarda en büyük pay sahibi olan ve kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Vatanımızın dört bir köşesinde, yurt içinde ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli coğrafyalarında üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan mesai ve silah arkadaşlarıma, gazilerimize, emeklilerimize, güvenlik güçlerimize ve onların aileleri ile birlikte şehitlerimizin kıymetli ailelerine yeni yılda en içten duygularla sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA