Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 10:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar ve Ukraynalı mevkidaşı Reznikov arasındaki görüşmede, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A400M uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Ukrayna
Son Haberler
- 11:09
- 11:07
- 11:10
- 11:12
- 11:04
Sıradaki Haber
Rize-Artvin Havalimanı gün sayıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz