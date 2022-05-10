Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli pasaport üretimi için son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir hazırlıkları yürütülen önemli projelerden birinin de yerli ve milli pasaport üretimi olduğunu dikkati çekti:

Topkapı'yla başlayacak, tam ortasında Ayasofya olacak

"Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci Meclis Binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor".

Yeni pasaportlar ağustosta verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni pasaportlar için tarih verdi, "Ağustos ayı itibarıyla vatandaşlarımıza verilmeye başlanacak yeni pasaportumuzun da ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.