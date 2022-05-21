Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan temasları kapsamında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne geçti.
Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, şeref defterini imzaladı.
Bakan Akar, Karaçi ve İslambad'daki temaslarını tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan temasları sırasında Türkiye’nin Pakistan Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul’dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar daha sonra Pakistan’dan ayrıldı.https://t.co/B4BxEGsAnY#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/yFyEQkSqBw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2022
Etiketler: Hulusi Akar Pakistan
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