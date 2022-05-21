Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne geçti.

Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, şeref defterini imzaladı.

Bakan Akar, Karaçi ve İslambad'daki temaslarını tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan temasları sırasında Türkiye’nin Pakistan Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul’dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar daha sonra Pakistan’dan ayrıldı.https://t.co/B4BxEGsAnY#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/yFyEQkSqBw