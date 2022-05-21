Yemek yaptı, kadınların kahve teklifini geri çevirmedi.

Türk Mutfağı Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı "Balıkesir Gastronomi Festivali"yle başladı.

Festivale Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Emine Erdoğan usta aşçılarla yemek yaptı

Kürsüden atıksız yemek mesajı veren Emine Erdoğan, Mehmet Şef ile sıfır atığa uygun yemek pişirdi.

Emine Erdoğan, Balıkesirli Emine Keskin ile börek, usta aşçılarla ve Balıkesirli kadınlarla yöreye özgü Seferberlik Çöreği yaptı. Seferberlik Çöreği, Balıkesir’in Savaştepe ilçesinden cepheye giden askerler için yapılıyordu.

Bulgur ekmeğinin tadına bakan Emine Erdoğan, Malatya'ya özgü hırçikli bulgur köftesinin yapımına yardım etti.

"Kalan ürünlerin başka yemeğ dönüşmesi önemli bir çözüm"

Sıfır atık mesajı veren Emine Erdoğan şöyle konuştu:

"Mutfağımızın en önemli karakteristiği olan, kalan ürünlerin bambaşka yemeklere dönüşebilmesi de global gıda kaybı sorunu için önemli bir çözüm. Çünkü bir mutfağı atıksız kılan, ardındaki zihniyet ve öğretidir."

Erdoğan, festival alanındaki stantları da gezdi

Emine Erdoğan ve konuklar festival alanındaki stantları gezdi.

Stantlara ilgi gösterenler arasında Ukrayna'nın Antalya Konsolosu da vardı.

Peynirlerin tadına bakan Paraguay Büyükelçisi, tatlı olarak en çok sütlacı sevdiğini söyledi. Türk zeytinyağı üreticilerini de ülkesine ihracat yapmaya davet etti.

Kahve eşliğinde sohbet

Emine Erdoğan, tören alanından ayrılmadan önce Balıkesirli kadınların kahve teklifini geri çevirmedi. Onlarla Türk kahvesi eşliğinde sohbet etti.

Haber: Özlem Öztürk

Kamera: Tahsin Özkan