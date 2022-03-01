Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 17:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından tahliyeler dahil insani durumun iyileştirilmesi için bir ateşkese olan acil ihtiyaç vurgulanırken, Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için çalışmaya devam edeceği ve bu amaçla üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu belirtildi.
Etiketler: Hulusi Akar
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