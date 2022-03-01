Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev alan ve MSB Harita Genel Müdürlüğü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe ve Dismal adalarının Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen görüntülerini paylaştı.

6.Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde görev alan ve MSB Harita Genel Md.lüğü ile Deniz Kuvvetleri K.lığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi D.Bşk.lığı personelinin de yer aldığı Türk ekibinin çalışmalarını yürüttüğü Horseshoe Adası ve Dismal Adası’nın Göktürk-1 uydumuzdan görüntüleri. pic.twitter.com/ptHDtx7Zat — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2022