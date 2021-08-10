Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 19:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar Pakistan'da temaslarda bulundu
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temasları kapsamında Pakistan'da. Bakan Akar'ın görüşmelerinde, iki ülke arasındaki iş birliği konuları ile Afganistan'daki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da resmi ziyaretlerde bulunuyor.
Akar, ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamer Cavid Bajva ile görüştü.
Hulusi Akar, Pakistanlı mevkidaşı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zubeyde Celal'le de bir araya gelecek. Görüşmelerde, iki ülke arasında askeri, güvenli ve savunma iş birliği konuları ele alınacak.
Afganistan'daki son gelişmeler ile bölgesel konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Pakistan
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