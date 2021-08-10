Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da resmi ziyaretlerde bulunuyor.

Akar, ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamer Cavid Bajva ile görüştü.

Hulusi Akar, Pakistanlı mevkidaşı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zubeyde Celal'le de bir araya gelecek. Görüşmelerde, iki ülke arasında askeri, güvenli ve savunma iş birliği konuları ele alınacak.

Afganistan'daki son gelişmeler ile bölgesel konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.