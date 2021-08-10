10 Ağustos itibarıyla Türkiye'de 275 orman yangınından 272'si kontrol altına alındı. Muğla'nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar devam ediyor.

Yangınları söndürmede 15 uçak, 62 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinası ve 5 bin 250 personelle müdahale edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te açıklama yapıyor. https://t.co/rLxmubDJH3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2021

Bakan Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz. Milas yangını kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız.

Yunanistan'daki yangın ciddi boyutlara, yerleşim yerlerini tehdit eder hale gelmiş durumda. Yunanistan'a yardım için iki uçağın gönderilmesi planlanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Çam balı üretim alanına alternatif olarak bugüne kadar Milli Parklara müsaade etmiyorduk. Milli Parklar da arıcıların konaklamasına açılacaktır.https://t.co/88agmCmzYD pic.twitter.com/63IGzcFuYU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 10, 2021

İklim değişikliği orman yangınlarında önemkli etkenlerden. Yüzde 30'a varan meyveli orman ağacı olacak. Tohum stokumuz var, meyveli orman ağaçları da tercih edilecek.

Yangın bölgesinde yaraları sarmak için çiftçilerimizin hasar kayıtları tutuluyor. Belli bölgelerde geçici hayvan hastaneleri kuruldu. Kısa zamanda zor günleri hep birlikte beraber aşacağız.

Milli parklar arıcıların konaklaması için açılacak. Arıcılık sektörüne destekler sürecek.

Orman yangınlarıyla mücadele

Bugüne kadar uçak kiralama yöntemine gidildi. 2019'dan sonra ise envantere uçak alımı için çalışmaları başlatıldı. 10 jandarma helikopteri yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere hazır hale geldi. Uçak alımı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.,

İlk müdahale süremiz 12 dakikaya kadar düştü. Orman yangınlarıyla mücadelede bu durum önemli bir hale geldi. Yer araçlarının önemli bir kısmı orman teşkilatının envanterinde.