Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren El-Meşri ile görüşmesinde, Türkiye’nin "Libya, Libyalılarındır" anlayışıyla kardeş Libya halkına olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.