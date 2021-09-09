Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 22:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren El-Meşri ile görüşmesinde, Türkiye’nin "Libya, Libyalılarındır" anlayışıyla kardeş Libya halkına olan desteğinin devam edeceğini vurguladı.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Libya
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