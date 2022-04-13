Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Akar komandoları kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komandoları kabul ederken, buluşmada terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadele başta olmak üzere kahramanca ve fedakarca görev yapan kahraman komandolarımızı kabul etti. Bakan Akar, komandolarımızla buluşmasında terörle mücadelenin önemine vurgu yaptı" denildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar
Son Haberler
- 19:20
- 19:06
- 19:14
- 18:39
- 18:33
Sıradaki Haber
ANKA’lar serseri mayınları başarıyla tespit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz