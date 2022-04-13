Milli Savunma Bakanlığı, ANKA-B İHA’ların SARPER ve MİLSAR radar sistemlerini kullanarak gerçekleştirdiği serseri mayın tespit denemelerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA’lar üzerinde ASELSAN’ın SARPER ve METEKSAN’ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi’nde gerçekleştirdiği “Serseri Mayın Tespit” denemelerini başarıyla tamamladı.https://t.co/rvlhwC2Kiv#MSB pic.twitter.com/RV2XYkG7Mh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2022

Bakanlıktan yapılan açıklamada, `Deniz Kuvvetlerimiz, sürüklenen mayınların tespiti için ANKA-B İHA’lar üzerinde ASELSAN’ın SARPER ve METEKSAN’ın MİLSAR radar sistemlerini kullanarak Aksaz Körfezi’nde gerçekleştirdiği 'serseri mayın tespit' denemelerini başarıyla tamamladı` denildi.