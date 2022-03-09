Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 18:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Dragone'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone'yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Dragone ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığındaki kabulde Genelkurmay Başkanı Güler de hazır bulundu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’in resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan İtalya Genelkurmay Başkanı Ora. Giuseppe Cavo Dragone’u kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Org. Güler de yer aldı.https://t.co/NktPGo5n84 pic.twitter.com/FcNCm6rR0S— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2022
Etiketler: Hulusi Akar İtalya
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