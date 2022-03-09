Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Dragone ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığındaki kabulde Genelkurmay Başkanı Güler de hazır bulundu.